Am Anfang steht der Lächeldialog: Quakenbrücker geht Fragen zur sozialen Gesundheit nach

Das Lächeln eines Kindes verzaubert nicht nur die Eltern. Es bildet nach Ansicht von Eckhard Schiffer auch die Grundlage für ein tiefes Vertrauen (Symbolfoto).

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Quakenbrück. Die Frage, wie Gesundheit entsteht, war für Eckhard Schiffer immer ein Thema. In seinem zehnten Buch spannt der Quakenbrücker nun den Bogen von körperlicher und seelischer Gesundheit zur sozialen Gesundheit. Welche Kräfte ermöglichen es Menschen, sich in andere hineinzufühlen und damit die Grundlage für gegenseitige Achtung zu schaffen? Auch in Corona-Zeiten.

Sein neues Buch, vom Verlag vorgeschlagen für die Auszeichnung "Sachbuch des Jahres", schildert zu Beginn die ersten Begegnungen eines Kindes mit seiner Umgebung, in der Regel mit den Eltern. Diese "Lächeldialoge" legten den Grundstein für