Für den richtigen Biss: Quakenbrücker DIL forscht an pflanzlichen Würstchen und Burgern

Dieser Burger-Patty besteht aus pflanzlichen Proteinen.

DIL

Quakenbrück. Immer mehr Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum oder verzichten ganz darauf. Die Lebensmittelbranche reagiert auf diese Entwicklung und sucht nach Alternativprodukten – so auch das Deutsche Lebensmittelinstitut (DIL) in Quakenbrück.

In eine frisch gegrillt Bratwurst zu beißen ist etwas anderes als in ein Schnitzel. Gyros schmeckt anders als ein Burger-Patty. Das liegt natürlich an der Würzung der einzelnen Produkte, vor allem aber ist es auch die Konsistenz. Eine Bratw