In der Artland-Kaserne in Quakenbrück lagert seit Dienstag auch der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Nachdem der amerikanische Hersteller Johnson & Johnson Anfang der Woche die Lieferung seines Corona-Impfstoffes an die EU begonnen hat, sind am Dienstag die ersten Impfdosen in der Artland-Kaserne in Quakenbrück angekommen.

Nach Informationen unserer Redaktion ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr eine erste Lieferung in der Artland-Kaserne in Quakenbrück eingetroffen. Die Bundeswehrkaserne im nördlichen Landkreis Osnabrück dient seit einigen Monaten als Verte