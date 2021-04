Jobverlust in der Corona-Pandemie: Wie die Stadt Quakenbrück Betroffenen hilft

Während der Corona-Krise haben viele Menschen ihren Minijob verloren. Die Stadt Quakenbrück hat ein Hilfspaket für Betroffene geschnürt.

imago images/Joko

Quakenbrück. Die Corona-Krise trifft Frauen und Männer mit einem Minijob besonders hart. Das zeigt die bundesweite Arbeitsmarkt-Bilanz ein Jahr nach dem ersten Lockdown. Die Stadt Quakenbrück hat für Betroffene ein Hilfsprogramm aufgelegt.

So flexibel die Minijobs auch sein mögen: In der Corona-Pandemie haben viele Menschen mit einer geringfügigen Beschäftigung die Nachteile hautnah erlebt. Vor allem 450-Euro-Jobber in Hotels und Gaststätten verloren ihre Beschäftigung&n