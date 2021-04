Beim Netto-Markt an der Wilhelmstraße hat das Mobile Einsatzkommando vier Männer festgenommen, die den Discountmarkt überfallen wollten. (Archivfoto)

Christian Geers

Quakenbrück. Die Polizei hat am Ostersamstag in Quakenbrück vier Männer festgenommen, die gerade den Netto-Markt an der Wilhelmstraße überfallen wollten. Die Beamten prüfen nun, ob die Männer auch für die Überfälle in Werlte, Fürstenau und Essen sowie für den versuchten Überfall auf den Quakenbrücker Lidl-Markt verantwortlich sind.

Seit dem 22. Februar 2021 sind im nördlichen Osnabrücker Land, im angrenzenden Emsland und im Nachbarlandkreis Cloppenburg insgesamt vier Supermärkte überfallen worden. Die Taten ereigneten sich in Essen (OIdenburg), Werlte,