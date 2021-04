Nur noch ein Haufen Bauschutt erinnert an die alte Turnhalle auf dem Badberger Schulgelände. Der wird in den kommenden Tagen abtransportiert.

Christian Geers

Badbergen. Der Bagger hat ganze Arbeit geleistet. Nur noch ein Trümmerberg erinnert an die alte Turnhalle und das Schulgebäude an der Jahnstraße. Ende des Monats soll das Baufeld an freigeräumt sein. Damit endet ein Kapitel in der Schulgeschichte der Artlandgemeinde.

Mit dem Abbruch der alten Schulgebäude schafft die Samtgemeinde Artland Platz für die neue Zwei-Feld-Sporthalle, die zwischen alter Volksschule und der Grundschule gebaut werden soll. Im Januar war eine Spezialfirma mit großem Ger