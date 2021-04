Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Osnabrück. Am Donnerstagabend ist in einem Einfamilienhaus in Quakenbrück ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei war ein Heizschlauch eines Aquariums in Brand geraten.

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, befand sich im ersten Obergeschoss des Hauses ein Aquarium mit zwei Schildkröten, das mit einer Heizanlage erwärmt wird. Ein Heizschlauch des Aquariums führte über einen Tisch. Aus ungeklärter Ursache