Warum Spenden für den Quakenbrücker Hospizverein in Coronzeiten so wichtig sind

200.000 Cent oder 2000 Euro haben Rick Schouten (Mitte) und sein Team in den Filialen von den Kunden bekommen – ein Segen für den Hospizverein „Leben bis zuletzt“.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. Der Hospizverein „Leben bis zuletzt“ bekommt während der Corona-Pandemie weniger Spenden als zuvor. Die Spende der Kunden von Blumen Schouten im Artland und Südoldenburg ist daher nun eine große Hilfe.

Seit April 2019 lief die Aktion der Firma Blumen Schouten: Beim Bezahlen verzichteten die Kunden auf Ein- und Zwei-Cent-Stücke, an den Kassen wurde gerundet. So kam ein Betrag von 200.000 Cent – also 2000 Euro für den Hospizverein „Leben bi