Ab Mittwoch gilt in der Stadt Quakenbrück - wie im gesamten Landkreis Osnabrück - eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. (Symbolfoto)

dpa/Fabian Strauch

Quakenbrück. Ab Mittwoch, 21. März 2021, gilt in Stadt und Landkreis Osnabrück eine nächtliche Ausgangssperre. Das gaben Stadt und Landkreis am Dienstag bekannt. So haben die Menschen in Quakenbrück auf die Ankündigung reagiert.

„Wenn wir dadurch weniger Fälle haben und es der Gesundheit dient, ist alles gut“, findet Adrian Voicu die Entscheidung gerechtfertigt. „Vielleicht können wir die Corona-Zeit schneller beenden“, hofft der 41-jährige Quakenbrücker, dass die