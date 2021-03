Einbruch am helllichten Tag: Täter erbeutet Schmuck in Quakenbrücker Wohnhaus

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Quakenbrück erbeutete der Täter Schmuck (Symbolfoto).

Silvia Marks

Quakenbrück. In Quakenbrück ist ein Einbrecher in ein Wohnhaus eingestiegen und hat Schmuck gestohlen. Zeugen konnten den mutmaßlichen Täter beschreiben. Die Polizei hofft, ihm so auf die Spur zu kommen.

Tatort war nach Angaben der Polizei ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße, unweit der Richterstraße gelegen. Der unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 17 und 19.30 Uhr Zutritt, dazu hebelte er die Eingangstür auf. Er durchsuchte alle drei