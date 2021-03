In seiner häuslichen Galerie hat der Sammler Klaus Hörsting Bildtafeln und Gemälde mit Ansichten des Ortes Essen und der Umgebung ausgestellt

Alexandra Lüders

Essen/Quakenbrück. Klaus Hörsting ist ein leidenschaftlicher Sammler. Innerhalb eines halben Jahrhunderts hat der Essener eine beachtliche Sammlung an historischen Bildern und Postkarten mit Motiven aus dem Artland, Essen und Löningen zusammengetragen. Einige Exponate aus seinem Fundus hat er nun in einem Buch veröffentlicht.

Besucht man Klaus Hörsting in seinem Autohaus, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Denn der 73-jährige Kfz-Meister hat in rund 50 Jahren eine Sammlung über seinen Geburtsort Essen und das Artland angelegt, die so manchen Historiker erbl