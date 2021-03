Heute eröffnet in Quakenbrück ein neues Corona-Schnelltestzentrum

Die DLRG-Ortsgruppe Quakenbrück übernimmt die Corona-Schnelltests an ihrem Stützpunkt an der Friedrichstraße. (Archivbild)

Christian Geers

Quakenbrück. Der Landkreis Osnabrück richtet in Quakenbrück ein neues Testzentrum für Corona-Schnelltests ein. Bereits am Dienstag, 23. März 2021, geht es los.

Das Testzentrum in Quakenbrück wird in der Unterkunft der DLRG Ortsgruppe Quakenbrück, Friedrichstraße 38, eingerichtet. Die Testungen starten bereits am heutigen Dienstag von 16 bis 20 Uhr und dann jeden Dienstag zu dieser Uhrzeit. Außerde