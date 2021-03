Mit großem Eifer bauten die Neuntklässler der Hasetalschule Nistkästen. Doch immer wurden sie von Corona ausgebremst.

Hasetalschule

Quakenbrück. Beinahe könnte es bei all den Nachrichten um die Corona-Pandemie vergessen: Der Frühling ist da – und damit beginnt bald auch die Zeit, in der der Eichenprozessionsspinner vielen Menschen das Leben schwer macht. Neuntklässler der Hasetalschule in Quakenbrück haben eine Aktion gestartet, um das Problem zu entschärfen. Doch auch dabei kam Corona in die Quere.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Schüler der Abschlusslasse L9 der Hasetalschule Gedanken über ein Umweltschutzprojekt gemacht: Sie wollten die Bedrohung durch Eichenprozessionsspinner-Raupen entschärfen, deren Haare die Gesundheit g