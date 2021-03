Premiere misslungen: Eigentlich wollte der Rat der Samtgemeinde Artland am Donnerstagabend seine erste virtuelle Sitzung abhalten – doch die Technik streikte.

Christian Geers

Quakenbrück. Kommunalpolitik wegen Corona aus dem Homeoffice: Es wäre die erste virtuelle Sitzung in der Geschichte des Artländer Samtgemeinderates gewesen. Doch die Zusammenkunft per Videokonferenz am Donnerstagabend fand ein abruptes Ende, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Zehn Minuten vor Beginn war von technischen Problemen noch nichts zu merken. Nach und nach betraten die Ratsmitglieder den virtuellen Sitzungssaal und erschienen als kleines Kamerabild auf der Leinwand am Kopfende des historischen Sitzungss