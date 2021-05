Alurahmen und Käfermotor: Mit dieser Eigenkonstruktion hob Hans Mühlsteph in den Fünfzigerjahren ab. Geflogen ist der Ein-Mann-Hubschauber aber nur wenige Meter hoch.

Repro: Bodemann

Menslage / Ankum. Mit 18 Jahren baute er sein eigenes Flugzeug. Hans Mühlsteph flog den ersten Düsenjäger der Welt und baute in den Fünfzigerjahren in seiner Werkstatt bei Menslage einen Hubschrauber. Wie kam so ein Mann ins Artland?

Am Ankumer Bahnhof richtet Holger Paulsen ein Museum ein. Der Techniksammler aus Ahausen will dort auch Raritäten aus dem Osnabrürcker Nordkreis zeigen, zwei Protoytypen gehören dazu. Einer davon ist ein Ein-Mann-Hubschrauber, gebaut in den