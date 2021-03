Projektmanager Alexander Pampel (links) soll den Aufbau der Wissensdatenbank koordinieren. Wirtschaftsförderin Frauke Borgstede und Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe stellten ihn und das Projektbüro in der Quakenbrücker Innenstadt vor.

Christian Geers

Quakenbrück. Wann fährt der nächste Bus von Quakenbrück nach Menslage? Wo bekomme ich für heute Abend noch einen Tisch zum Essen in Badbergen oder Nortrup? Antworten auf diese Fragen sollen Bürger und Besucher der Samtgemeinde Artland komfortabel auf dem Smartphone abrufen können. Mit dem Projekt „Artland Smart“ sollen viele Informationen gebündelt werden. Aber wie funktioniert das?

Die Digitalisierung betrifft so ziemliche alle Lebensbereiche und hilft mit, das Leben komfortabler zu gestalten. In den kommenden drei Jahren will die Samtgemeinde eine digitale Plattform – eine Art Wissensdatenbank – schaffen, auf die jed