Tüte um Tüte: Das Projekt "Gottesdienst aus der Tüte" fand in Menslage großen Anklang.

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Menslage

Menslage. Corona löst Ängste aus, Corona macht aber auch erfinderisch. Ein Beispiel dafür ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Menslage. "Gottesdienst aus der Tüte", heißt dort ein Projekt, das viele Menschen bewegt hat – im übertragenen Sinn, im wörtlichen ebenfalls. Fortsetzung der Erfolgsgeschichte nicht ausgeschlossen.

Was macht eine Kirchengemeinde, die nicht mehr Gottesdienste wie gewohnt feiern kann? Die wegen des Lockdowns nicht mehr die Kontakte pflegen kann? In der kurzum das Miteinander zu erliegen kommen könnte. Klar. Auch in Menslage war die Mari