Statt vor Ort können die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern das Artland-Gymnasium digital besichtigen.

NWM-TV

Quakenbrück. Eigentlich hätte das Artland-Gymnasium Quakenbrück die zukünftigen Fünftklässler gerne mit vielen bunten Luftballons, selbstgebastelten Bannern und Bühnenaufführungen am AGQ begrüßt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nun aber einen digitalen Tag der offenen Tür.

Statt sich also persönlich in der Schule kennenlernen zu können, haben die Schüler zahlreiche Videos gedreht. In einem begrüßen die Kinder die zukünftigen Fünftklässler auf Französisch, in einem anderen spielt die Schulband und in