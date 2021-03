Eigentlich wäre es eine schöne Idee: Einen Corona-Selbsttest bei der Tankstelle kaufen zu können. Doch es müssen die richtigen Tests sein und da kann es schnell zu Verwechslungen kommen, wie ein Besitzer nun festgestellt hat.

Christian Geers

Altkreis Bersenbrück. Eigentlich eine gute Idee: Corona-Selbsttests an der Tankstelle. Da könnte man am Sonntag spontan doch die Oma besuchen und vorher einen Test kaufen. Doch so einfach, wie es sich ein Inhaber aus dem Osnabrücker Nordkreis vorgestellt hat, ist es dann doch nicht.

Schon vor einigen Wochen hatte der Besitzer der Tankstelle bei seinem Großhändler entdeckt, dass er dort Corona-Schnelltests ordern konnte. Und da damals schon die Rede davon war, dass es bald die Selbsttests geben würde, griff er zu. So kö