Die Spundwände sind gesetzt: Nun kann mit dem Bodenaushub auf dem Grundstück Wilhelmstraße 32 bis 32 in Quakenbrück begonnen werden.

Björn Thienenkamp

Quakenbrück. An der Wilhelmstraße in Quakenbrück ist mit dem Bau zweier Mehrfamilienhäuser begonnen worden. Anwohner betrachten das Bauvorhaben mit großer Sorge, sie halten den Wohnkomplex an dieser Stelle für viel zu groß bemessen. Hat sich die Stadt bei der Genehmigung nicht an ihre eigenen Grundsätze gehalten?

Der Stand der Dinge: Auf dem Gelände an der Wilhelmstraße 32 bis 36 werden zwei Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage errichtet. Untergebracht werden darin 27 Mietwohnungen sowie die neue Dienststelle der Polizei in Quakenbrück. Inv