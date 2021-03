Ist seit Sommer 2019 Vorsitzender des Jugendparlaments der Samtgemeinde Artland: Hendrik Stottmann.

Christian Geers

Quakenbrück. Politik-Talk per Podcast in einem „Superwahljahr“, verlässliche Stimme für die Jugendlichen – so wollen die Mitglieder des Jugendparlaments der Samtgemeinde Artland mitten in der Corona-Krise neu durchstarten.

„Wir haben die Arbeit neu ausgerichtet, wollen politischer und ernsthafter werden“, sagt Vorsitzender Hendrik Stottmann im Interview mit unserer Redaktion. Wegen der Corona-Krise konnte das Jugendparlament der Samtgemeinde Artland im verga