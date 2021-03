Von Lydia bis Sophie Scholl: Frauengemeinschaft Artland erinnert an bedeutende Christinnen

Karin Schürmann, Monika Robin, Marlene Macke, Katrin Fengler, Veronika Klinge, Birgit Werner und Christine Drees-Warnking (von links) von der Frauengemeinschaft Artland gestalteten einen Gottesdienst zu Ehren der Apostelin Maria Magdalena.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. Zwölf Apostelleuchter schmückten bislang die Säulen der St. Marienkirche in Quakenbrück - nun sind es 13. Maria Magdalena, die von Papst Franziskus zur Apostelin der Apostel ernannt worden ist, hat ihren eigenen Leuchter bekommen. Doch Maria Magdalena soll nicht die einzige bedeutende Christin sein, an die in der Quakenbrücker Kirche erinnert werden soll.

Eigentlich brennen die zwölf Apostelleuchter an den Säulen der St. Marienkirche nur an besonderen Festen und zu den Namenstagen der Apostel. Kürzlich wurden sie aber zu einer normalen Sonntagsmesse entzündet, weil ein neuer Leuchter dazu ge