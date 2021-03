Klettern und schaukeln: Fast sieht es wie eine normale Pause aus, doch die Bereiche zum Spielen sind klar eingeteilt.

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Allmählich ist ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht, so beschreiben es die Eltern der Grundschule Neustadt in Quakenbrück. Das Homeschooling klappt immer weniger und die Kinder genießen jeden Tag, den sie in die Schule dürfen. Schule ist der Ausgleich zum Corona-Alltag, einen Ausgleich zur Schule gibt es nicht.

Schon von weitem hört man lautes Lachen. Einige Kinder spielen auf dem Klettergerüst, andere Fangen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist normaler Alltag in der Grundschule Neustadt in Quakenbrück.Doch schaut man genauer hin, wird