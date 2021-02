Bisher unbekannte Diebe haben aus dem Festsaal an der Hauptstraße in Badbergen unter anderem Bargeld und Alkohol gestohlen.

imago images / McPHOTO

Badbergen. Wer hat die Diebe gesehen, die in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag n den Festsaal in Badbergen an der Hauptstraße eingebrochen sind? Das fragt die Polizei in Bersenbrück.

Die Täter hätten sich irgendwann zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Festsaal verschafft, so die Polizei Der oder die Täter hätten das Gebäude nach Diebesgut durchsucht und seien fündig geworden. Un