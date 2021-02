Freuen sich auf den Kinostart: Mit reißendem "Absatz" bei der Verlosung der Gutscheine rechnen Ole Kamphaus (rechts) und Schauburg-Chef Wolfgang Thyen

Bernard Middendorf

Quakenbrück. Das Jugendparlament (JuPa) der Samtgemeinde Artland verlost 400 Gutscheine für junge Leute: 200 für Filmvorstellungen der Schauburg in Quakenbrück, 200 für freien Eintritt zum Angebot der Bädergesellschaft Artland – für die Zeit nach dem Lockdown. Bald wird es mit den ersten Aktionen losgehen.

„Die meisten wollen endlich raus, sobald möglich. Wir rechnen damit, dass viele sich drauf freuen. Also haben wir gemeinsam überlegt: Da müssen wir was machen. Wo sind die Häuser im Artland, die am ehesten von Jugendlichen besucht werden? S