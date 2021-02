Die kostenlosen Corona-Schnelltests des Landkreises Osnabrück werden ab dem 1. März in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Stephanie Götting und Dr. Ralf-Dieter Nemitz durchgeführt. (Symbolfoto)

dpa/Sebastian Gollnow

Quakenbrück. Das Quakenbrücker Schnelltestzentrum zieht zum Montag, 1. März 2021 vom Jugendzentrum FIZ in die Gemeinschaftspraxis von Dr. Stephanie Götting und Ralf-Dieter Nemitz. Dort werden dann die kostenlosen Schnelltests des Landkreises Osnabrück angeboten.

Die bisher in Quakenbrück im Jugendzentrum FIZ in der Hindenburgstraße 35 durchgeführten Schnelltests werden ab Montag, 1. März 2021, in der Gemeinschaftspraxis Dr. Götting/Nemitz in der Wohldstraße 12 jeweils von Montag bis Freitag durchge