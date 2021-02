Auch ein breites Angebot an Käse- und anderen Milchprodukten gibt es im Gül-Markt in Quakenbrück.

Jana Seibel

Quakenbrück. Am Mittwoch, 24. Februar, eröffnet der „Gül-Markt“ in der Friedrichstraße in Quakenbrück. In dem orientalischen Lebensmittelladen finden Kunden typisch türkisch und arabische Produkte des alltäglichen Bedarfs.

Wenn man an orientalische Küche denkt fallen einem direkt Gerichte wie Baklava, Lahmacun oder einen leckeren Cay ein. Gerichte für die man die richtigen Zutaten braucht. Für viele türkisch- und arabischstämmige Menschen heißt orientalisch k