Der Verkehr rollt bereits durch den neuen Kreisverkehr. Über die Gestaltung machte sich die CDU-Stadtratsfraktion Gedanken. Der Kreisel soll nach ihrem Wunsch auf die Quakenbrücker Partnerstädte hinweisen.

CDU

Quakenbrück. Die CDU-Stadtratsfraktion hat einen Vorschlag unterbreitet, wie der fast fertiggestellte Kreisverkehr Friedrichstraße/Artlandstraße gestaltet werden könnte. Nun muss der Stadtrat entscheiden.

Die Christdemokraten schlagen vor, dass der neue Kreisel an der Kreuzung der Friedrichstraße und der Artlandstraße in Zukunft auf die Partnerstädte der Stadt Quakenbrück hinweisen soll. So steht es in ihrem Antrag an den Stadtrat.Passender