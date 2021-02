Zwei Männer überfallen Lidl-Markt in Quakenbrück

Nach einem Überfall auf den Lidl-Markt in Quakenbrück sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Quakenbrück. Zwei unbekannte Männer haben am Montagmorgen den Lidl-Markt in der Bürgerstraße in Quakenbrück überfallen. Allerdings gingen die Täter leer aus, teilt die Polizei mit.

Nach Informationen der Polizei, wollten die Angestellten das Gebäude am Montagmorgen zu Arbeitsbeginn gegen 5.40 Uhr durch den Haupteingang betreten, als das maskierte Duo auf sie zugerannt kam und unter Androhung von Gewalt in den Markt dr