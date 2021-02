In Essen (Oldenburg) gab es einen schweren Raubüberfall. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Essen (Oldenburg). Zu einem schweren Raubüberfall ist es am Samstag, 20. Februar 2021 gegen 20 Uhr in einem Discounter an der Langen Straße in Essen(Oldenburg) gekommen. Die Täter bedrohten die Mitarbeiter mit einer Gabel.

Zwei bisher unbekannte, maskierte Täter drangen zu Geschäftsschluss durch Eintreten eines Fensters in den Markt ein. Dort bedrohten sie insgesamt drei weibliche und einen männlichen Mitarbeiter. Unter Vorhalt einer Gabel forderte ein Täter