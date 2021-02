Zu den Bahnübergängen in Quakenbrück: Der Tunnel wird bleiben

Wie geht es weiter mit dem Fußgängertunnel in Quakenbrück? Der Stadtrat will in den kommenden Monaten nach einer Lösung suchen (Archivfoto).

Christian Geers

Quakenbrück. Lange schienen zwei ebenerdige Bahnquerungen in Quakenbrück möglich. Doch nun stellt die Bahn fest, dass die Stellwerkstechnik veraltet ist. Der Ärger über die jüngste Nachricht der Deutschen Bahn ist verständlich.

Milliarden wollen Bund und Deutsche Bahn in den kommenden Jahren in die Modernisierung des Schienennetzes, in Brücken und Technik investieren. Wie bitter notwendig es ist, den über Jahrzehnte erzeugten Investitionsstau endlich aufzulösen, z