Kommt nach dem Schnee jetzt das Hochwasser in Bramsche, Bersenbrück und Quakenbrück?

Drohen an der Hase im nördlichen Osnabrücker Land bald nasse Füße? (Archivfoto)

Mirko Nordmann

Quakenbrück/Bersenbrück/Bramsche. Wohin mit dem Schnee – vor dieser Frage standen in den vergangenen Wochen viele Hausbesitzer, Geschäftsinhaber und auch Kommunen. Das Problem ist nun zum Großteil weggetaut. Aber müssen die Menschen in Bramsche, Bersenbrück und Quakenbrück nach der Schneeschmelze nun Hochwasser befürchten?

In den vergangenen Tagen ist der Pegelstand der Hase kräftig angestiegen. Am Pegel Bramsche zum Beispiel war der Wasserstand Anfang der Woche bei 1,74 Meter – durch das Tauwasser stieg er bis zum Mittwochmittag auf 2,97 Meter an. Damit lag