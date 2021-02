Mpemba-Effekt in Hollenstede

Carmen Höveler

Altkreis Besenbrück. Vielleicht war dies das letzte märchenhaft schöne Schneewochenende im Winter 20/21. Die Leser des Bersenbrücker Kreisblatts haben es genutzt. Ihnen gelangen Fotoaufnahmen, die zum Schwelgen einladen. Eine Auswahl.

Heißes Wasser gefriert schneller als kaltes. Mpemba-Effekt nennen Physiker dieses Phänomen. Carmen Höveler setzte ihn bei minus 14 Grad in Hollenstede mithilfe ihres Sohnes in Szene. Sie ließ ihn Wasser in die kalte Luft schleudern und fing