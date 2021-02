In Quakenbrück gibt es immer wieder zahlreiche Corona-Fälle. (Archivfoto)

Bernard Middendorf

Quakenbrück/Badbergen. Elf neue Corona-Fälle in Quakenbrück und sieben in Badbergen: Damit bleibt die Zahl der aktuell Infizierten in den beiden Kommunen auch am Donnerstag, 11. Februar 2021, auf einem konstant hohen Niveau. Doch wie lassen sich diese Zahlen erklären? Und welche Gefahr birgt die britische Mutation des Virus, das nun auch bei einer Person in Quakenbrück nachgewiesen worden ist?

"Bis gestern war ich optimistisch", sagt Claus Peter Poppe, Bürgermeister der Samtgemeinde Artland. Doch als er am Donnerstag einen Blick auf die aktuellen Zahlen warf, sei er "aufgeschreckt". Elf neue Fälle in Quakenbrück, sieben in Badber