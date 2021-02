Die Nähe zu den Kindern ist Linda Westerfeld auch während der Corona-Pandemie wichtig.

Quakenbrück. Abstand halten: Im Kindergarten ist das schwer. Erzieherinnen sind einem hohen Risiko ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Gleichzeitig liegen ihnen die Kinder am Herzen und sie wissen um den Druck in den Familien. Erzieherin Linda Westerfeld aus Quakenbrück gibt Einblicke in ihren Alltag im Kinderzentrum Artland.

Linda Westerfeld (35) ist seit 16 Jahren Erzieherin und Heilpädagogin und arbeitet im Kinderzentrum im Artland der Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück (HpH). Gleichzeitig ist sie Mutter dreier Kinder, von denen zwei im Homeschooling sind. U