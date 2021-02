Stefan Heil bohrte in der Theaterwerkstatt Quakenbrück große Löcher.

Uwe Berning

Quakenbrück. Über drei Monate ist es her, dass sich in der Theaterwerkstatt Quakenbrück zum letzten Mal der Vorhang geöffnet hat. Dabei begann die Spielsaison 2020/21 vielversprechend. Doch seit der Verschärfung des Lockdown im November bleibt die Bühne leer. Trotzdem tut sich in den Räumen an der Bahnhofstraße so einiges, wie der Verein mitteilt.

Drei Gastspiele konnten in der Theaterwerkstatt Quakenbrück unter Beachtung eines umfangreichen Hygiene‐ und Sicherheitskonzepts über die Bühne gehen, bis im November 2021 die Verschärfung des Lockdowns eintrat. Die letzte mögliche Veransta