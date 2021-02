Alle über 80-Jährigen in Lastrup gegen Corona geimpft - was läuft im Landkreis Cloppenburg anders?

In der Gemeinde Lastrup werden alle impfwilligen Bürger, die 80 Jahre und älter sind, die zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. (Symbolfoto)

Cloppenburg. Bürger aus Stadt und Landkreis Osnabrück, die sich seit vergangenem Donnerstag vergeblich in der Impfhotline des Landes Niedersachsen um einen Termin für eine Impfung gegen Corona bemühen, dürften neidvoll in den Landkreis Cloppenburg schauen. In der Gemeinde Lastrup werden bereits am Samstag, 6. Februar 2021, alle über 80-Jährigen ihre zweite Impfdosis erhalten. Aber warum?

Kein Durchkommen in der Impfhotline, keine technische Hürden auf dem Onlineportal, kein Termin, weil kein Impfstoff da ist – viele ältere Menschen, die sich um einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus bemüht haben, sind zunehmend