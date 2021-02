Tagesstätte Bethanien zieht in ehemalige Kaserne in Quakenbrück

Teilnehmer Alexander Graf, Einrichtungsleitung Tanja Dieter und Teilnehmerin Sabine Kerk (von links) fühlen sich in den neuen Räumen der Tagesstätte Bethanien wohl.

Jana Seibel

Quakenbrück. Die Tagesstätte Bethanien in Quakenbrück ist umgezogen. Die Einrichtung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung befindet sich nun in der renovierten und sanierten Kaserne an der Stettiner Straße.

Bisher war die Tagesstätte aufgrund der hohen Nachfrage auf zwei Standorte aufgeteilt. Nach 15 Jahren in der Jahnstraße und fünf Jahren auf der Hengelage vereinen sich die beiden Standorte im dem umgebauten Kasernengebäude nun zu einem. &nb