Solche Kunstwerke kann nur die Natur erschaffen.

Brigitte Schwietert

Badbergen. Am Sonntag lockte die Sonne viele Menschen aus dem Altkreis Bersenbrück hinaus an die frische Luft. Wer den kalten Temperaturen trotzte, durfte bei schnee- und frostweißen Wiesen, Wäldern und Feldern so einige Schönheit bewundern. Brigitte Schwietert aus Badbergen hat einige Kunstwerke, die der Winter in der Natur gezaubert hat, mit der Fotokamera festgehalten.

"Überall gab es wunderbare Eisblumen zu bestaunen, wahre Lichtblicke in dieser ansonsten so tristen Zeit", schreibt Brigitte Schwietert zu den Fotos, die sie bei ihrem Sonntagsspaziergang aufgenommen hat. Brigitte Schwieter