Zimmerbrand in Quakenbrück – eine Person leicht verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Quakenbrück ausgerückt.

Quakenbrück. Eine Frau ist am Sonntagmorgen bei einem Brand in Quakenbrück leicht verletzt worden. Die Feuerwehr löschte das Feuer in einem Schlafzimmer.

Die Einsatzkräfte wurden um 6.05 Uhr zu dem Brand im zweiten Stock des Hauses an der Straße Schiphorst gerufen. Die Bewohnerin der Wohnung hatte kurz zuvor ein Feuer im Schlafzimmer bemerkt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die 36-jährige