Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft mit der Aktion "#lichtfenster" dazu auf, eine Kerze als Zeichen des gemeinsamen Gedenkens für die Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ins Fenster zu stellen. (Symbolfoto)

dpa/Kay Nietfeld

Altkreis Bersenbrück. Das Coronavirus hat auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen für mehrere Todesfälle gesorgt. Insgesamt 26 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit dem Virus gestorben, davon lebten elf in Seniorenheimen.

In Stadt und Landkreis Osnabrück hat es seit Ausbruch der Pandemie 318 Todesfälle (Stand: 27. Januar 2021) in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Das bedeutet, die Menschen sind entweder in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben oder