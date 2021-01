Der Dorfgemeinschaftsplatz in Groß Mimmelage nimmt Formen an

Aus dem geschotterten Buswendeplatz wird ein Dorfgemeinschaftsplatz – auch dank des tatkräftigen Einsatzes vieler Groß Mimmelager Bürger.

Arbeitskreis

Badbergen. Was Bürgerwille und Gemeinsinn bewirken können, beweist aktuell das Beispiel des Dorfgemeinschaftsplatzes in Groß Mimmelage: Die gut organisierten Initiatoren aus den Reihen der Einwohner ziehen mit der Gemeinde und der beauftragten Baufirma an einem Strang, um das Projekt voranzutreiben.

„Der Platz nimmt seine geplante Gestalt an“, resümiert Heinz Gerhard Buchholz, der im Team mit Torsten Ebeling und sechs weiteren Helfern die Arbeiten organisiert. Ehrensache, dass Ideengeber und andere Ehrenamtliche sich dabei nicht auf gu