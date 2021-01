Antworten auf Fragen rund um die Vergabe von Terminen für die Corona-Impfungen wollen die vier Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück geben. Dazu richten sie in den Rathäusern eigene Hotlines ein (Symbolfoto).

Patrick Pleul/dpa

Altkreis Bersenbrück. Doppelt hält besser: 4344 Menschen in den vier Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück, die 80 Jahre und älter sind, bekommen ab Montag, 25. Januar 2021, Post. Auch die Kommunen informieren sie eingehend über den Ablauf bei der Vergabe von Terminen zur Corona-Impfung – mit persönlichem Anschreiben und Flyern. Sie weisen außerdem auf bestehende Unterstützungsmöglichkeiten durch die Verwaltung und durch Ehrenamtliche hin.

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, können in Niedersachsen Termine für die Corona-Schutzimpfungen vereinbart werden. Das Land Niedersachsen verschickt dazu Schreiben an die Impfberechtigten, in dem über den Start und den Ablauf der Terminverga