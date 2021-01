Für diese Projekte will die Gemeinde Badbergen in 2021 Geld ausgeben

191.000 Euro gibt die Gemeinde Badbergen für den Umbau der alten Volksschule. Das denkmalgeschützte Gebäude ist derzeit noch im Besitz der Samtgemeinde Artland, die die Immobilie nach Abschluss der Arbeiten an die Gemeinde Badbergen übergibt.

Mirko Nordmann

Badbergen. Trotz Corona-Pandemie und der dadurch zu erwartenden Steuereinbußen geht die Gemeinde Badbergen mit einem kleinen Plus im Gemeindehaushalt ins Jahr 2021. In den kommenden Monaten will die Kommune rund 4 Millionen Euro in verschiedene Projekte investieren – einige davon sind umstritten.

Alte VolksschuleDas markante Gebäude, in dem einst die Volksschule untergebracht war, will die Samtgemeinde Artland als Eigentümer der Immobilie in Begegnungs- und Kommunikationszentrum umbauen. Künftig soll dort der Jugendtreff "Splash" ei