Wegen der Corona-Krise sind auch in Quakenbrück viele Geschäfte geschlossen. Deshalb hat die Stadt entschieden, dass die Gutscheine, die sie an Pflegekräfte und Hilfsorganisationen verteilt hat, bis Ende Juli 2021 eingelöst werden können (Archivfoto).

Björn Thienenkamp

Quakenbrück. Die Gutscheine, die die Stadt Quakenbrück vor und nach Weihnachten an 1000 Pflegekräfte sowie 1000 weitere Mitarbeiter in Arztpraxen, an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, der Tafel, der DLRG-Ortsgruppe sowie weiteren Hilfsorganisationen als Dankeschön für deren Einsatz während der Corona-Pandemie verschenkt hatte, sind „mindestens bis Ende Juli gültig“.

Das hat Bürgermeister Matthias Brüggemann mitgeteilt. Die Einkaufsgutscheine im Wert von zehn Euro müssten nicht wie zunächst bekanntgegeben, bis Ende März 2021 in den Geschäften eingelöst werden. „Angesichts des Lockdowns sind ja die meis