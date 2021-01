Bevor der Bagger die Gebäude dem Erdboden gleichmacht, müssen sie entkernt werden. Damit hat eine Spezialfirma vor wenigen Tagen begonnen.

Christian Geers

Badbergen. Die Tage der alten Schulgebäude in Badbergen sind gezählt. Ein Spezialunternehmen hat mit den Abbrucharbeiten begonnen. Der Bagger, der die Gebäude zum Einsturz bringen soll, wird in Kürze erwartet. Was auf dem Gelände an der Jahnstraße in den kommenden Monaten geschehen soll.

Für die Zwei-Feld-Sporthalle muss die Samtgemeinde Artland Platz schaffen auf dem Areal zwischen der Alten Volksschule und der Grundschule. 5,6 Millionen Euro gibt die Kommune für den Neubau an dieser Stelle aus, der nicht nur den Schulspor