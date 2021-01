Am Tönnies-Standort in Badbergen sind bis zum Jahresende 2020 330 Werk- und Leiharbeiter festangestellt worden.

Björn Thienenkamp

Badbergen. Im Sommer 2020 hat der Fleischkonzern Tönnies angekündigt, bis zum Jahresende alle Mitarbeiter aus dem Kernbereich der Produktion direkt einzustellen - auch am Rinderschlachthof in Badbergen Wie das Unternehmen aus Rheda-Wiedenbrück am Donnerstag mitteilte, sei die Ankündigung nun in die Tat umgesetzt worden.

Seit dem 1. Januar 2021 gilt das Arbeitsschutzkontrollgesetz in Deutschland. Daher dürfen in der Fleischindustrie Schlachtung und Zerlegung seit Jahresbeginn nur noch von eigenem Stammpersonal des Inhabers vorgenommen werden. Werkverträge s