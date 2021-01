Zwei Hotspots: Corona-Fälle in Quakenbrück und Alfhausen steigen weiter an

In Quakenbrück und Alfhausen steigen die Corona-Zahlen derzeit wieder deutlich an. (Symbolfoto)

dpa/Britta Pedersen

Quakenbrück/Alfhausen. Im Osnabrücker Nordkreis ist derzeit keine Entspannung der Corona-Lage in Sicht. Vor allem Quakenbrück und Alfhausen entwickeln sich zu Hotspots. Eine Spurensuche ist schwierig.

In Quakenbrück kletterte die Zahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie am Donnerstag, 14. Januar 2021, auf 600. Damit sind innerhalb von einer Woche insgesamt 41 neue Fälle hinzugekommen. Am Donnerstag, 7. Januar, waren es noch 559 Fäl