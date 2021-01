Es hat gar nicht weh getan: Bewohner und Mitarbeiter in Quakenbrücker St.-Sylvester-Stift freuten sich über die Impfungen. Fotos gestatteten die Malteser während der Impfungen nicht (Symbolfoto).

Patrick Pleul/dpa

Quakenbrück. Die Corona-Impfungen der Bewohner und Pfleger in Seniorenheimen schreitet weiter voran. Am Dienstag, 12. Januar 2021, war nun das St.-Sylvester-Stift in Quakenbrück an der Reihe. Wie haben Bewohner und Pfleger die erste Impfung erlebt?

"Es hat gar nicht weh getan", sagt Annegret Randzio (65). Sie war eine der ersten Bewohner, die im St.-Sylvester-Stift gegen das Coronavirus geimpft wurde. Sie habe nicht gezögert, sagt sie. "Ich kann dann ja auch wieder unter die Leute geh