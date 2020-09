Quakenbrück. Robert Mackenzie Giddens, den in Quakenbrück alle nur kurz Bob nennen, ist neuer stellvertretender Bürgermeister der Stadt Quakenbrück. Der SPD-Ratsherr tritt die Nachfolge von Rainer Mock an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte.

Eine geheime Wahl forderte niemand in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, die in der Aula der Oberschule Artland stattfand. Es wird offen abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig. Nicht nur die SPD, auch CDU, FDP, Bündnis 90/ Die Grünen und Linke wollen, dass Giddens einer der drei Stellvertreter von Bürgermeister Matthias Brüggemann (CDU) wird. Nur der Kandidat selbst enthält sich der Stimme. (Weiterlesen: Quakenbrücker Bob Giddens: Ich bin Europäer.)



Zur Sache Drei Stellvertreter Der Stadtrat hat im November 2016 beschlossen, dass Bürgermeister Matthias Brüggemann (CDU) drei gleichberechtigte Stellvertreter bekommt. Es sind Emma Weiss (CDU), Tülay Tsolak (SPD) und Bob Giddens (SPD).

„Das ist eine große Ehre für mich: Vom Gastarbeiter zum stellvertretenden Bürgermeister in der Stadt, die meine Heimat geworden ist. Wenn das keine Erfolgskarriere ist, weiß ich es auch nicht“, sagt der Quakenbrücker lächelnd. Geboren wurde er vor 65 Jahren in London, wuchs in Großbritannien auf und kam mit 21 Jahren schließlich nach Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren ist Giddens Quakenbrücker, anfangs nur mit britischem Pass, seit 2018 besitzt er auch die deutsche Staatsbürgerschaft. In der Burgmannstadt lebt er mit seiner Familie, hier betreibt er eine Fahrradfirma. (Weiterlesen: Quakenbrücker Bob Giddens ist ein Fahrrad-Freak.)

Seit 2016 Mitglied des Stadtrates

Die Worte nach der Wahl wählt Bob Giddens mit Bedacht, der britische Akzent ist nicht zu überhören, als er sagt, dass er sich auf die neue Aufgabe freut. Er dankt dem Rat für dessen Vertrauen. „Ich werde dieses Vertrauen in mich nicht enttäuschen“, verspricht der SPD-Ratsherr, der seit November 2016 im Stadtrat sitzt und seit 2018 den SPD-Ortsverein in der Burgmannstadt führt. Die Zusammenarbeit sei „sehr konstruktiv, wir streiten gerne, aber wir ziehen an einen Strang für Quakenbrück“. (Weiterlesen: Die Ziele des neuen Quakenbrücker SPD-Chefs Bob Giddens.)

Auch seinem Vorgänger und Fraktionskollegen Rainer Mock dankt er für dessen Arbeit. Der hinterlasse „riesige Fußstapfen, in die ich jetzt trete“. Er, Giddens, wisse, dass Mock ihm zur Seite stehen und helfen werde, wo er könne. Gleiches tun Bürgermeister Matthias Brüggemann und Stadtdirektor Claus Peter Poppe, die dem neuen Vize-Bürgermeister ein kleines Notizbuch überreichen – um die kommenden Termine einzutragen und alles, was er mit der neuen Aufgabe lernen werde. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Tülay Tsolak (SPD) dankt Mock auch im Namen der stellvertretenden Bürgermeisterin Emma Weiss (CDU) für die Unterstützung. (Weiterlesen: SPD Quakenbrück macht Rainer Mock zum Ehrenvorsitzenden.)

Worte des Dankes richtet CDU-Fraktionschef Christian Calderone an Rainer Mock, der trotz gesundheitlicher Einschränkungen sein Ratsmandat wahrnehme, mitarbeite „und damit ein ganz besonderes Zeichen setzt“. (Weiterlesen: Deutliches Votum für neuen Quakenbrücker Bürgermeister.)

„Der bunteste Vogel hier im Rat wurde zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt.“ Christian Calderone, CDU-Fraktionsvorsitzender

Die CDU freue sich über die Wahl von „Robert“ und auch darüber, dass „der bunteste Vogel hier im Rat zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde“. Damit spielte Calderone auf Bob Giddens’ vielfältiges Engagement an: Nicht nur die Quakenbrücker kennen ihn unter anderem als Mitorganisator des Charity-Konzertes „Rock für Tibet“ oder als Mitglied der Independent-Rockband Cliff Barnes and the Fear of Winning.

Anzeige Anzeige

Der CDU-Fraktionsvorsitzende erinnerte an die intensive Zusammenarbeit mit Bob Giddens in den vergangenen Monaten, „das war nicht schlecht für die Stimmung im Rat“. Er hoffe, dass „wir das auch so fortsetzen werden“.